EuroLeague’de kritik virajlardan birine girilirken temsilcimiz Fenerbahçe Beko, zirve yarışındaki rakiplerinden Valencia Basket ile kozlarını paylaşacak. Ligde ilk 5 içinde yer alan iki ekibin karşı karşıya geleceği bu önemli mücadele, hem sıralamayı hem de play-off dengelerini yakından etkileyecek. Gözler şimdi karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağında. İşte detaylar...