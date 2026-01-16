Fenerbahçe Beko - Valencia basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
THY EuroLeague'de üst sıraları yakından ilgilendiren haftada Fenerbahçe Beko, İspanya'nın güçlü ekiplerinden Valencia Basket'i sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Normal sezonun 22. haftasında oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedeflerken, basketbolseverler karşılaşmanın saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Fenerbahçe Beko - Valencia basketbol maçı canlı yayın bilgisi...
EuroLeague’de kritik virajlardan birine girilirken temsilcimiz Fenerbahçe Beko, zirve yarışındaki rakiplerinden Valencia Basket ile kozlarını paylaşacak. Ligde ilk 5 içinde yer alan iki ekibin karşı karşıya geleceği bu önemli mücadele, hem sıralamayı hem de play-off dengelerini yakından etkileyecek. Gözler şimdi karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağında. İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko ile Valencia Basket arasındaki EuroLeague 22. hafta mücadelesi 16 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak.
İstanbul’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşmanın hava atışı saat 20.45'te gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli taraftarların ve basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma, Türkiye'de EuroLeague yayın haklarını elinde bulunduran S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.