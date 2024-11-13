Fenerbahçe Beko'ya Devon Hall'dan kötü haber
Fenerbahçe Beko, ABD'li oyuncusu Devon Hall'un sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko'ya ABD'li oyuncusu Devon Hall'dan kötü haber geldi. ABD'li yıldızın sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Devon Hall, 12 Kasım Salı günü (dün) oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sol elinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve ameliyatı planlanmıştır.
Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.