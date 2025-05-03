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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Süper Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçının tarihi ve saati gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman?" İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 20:24 Güncelleme: 03.05.2025 - 20:24
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        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Üst sıraları etkileyecek olan maç öncesinde, dev derbinin tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi TFF tarafından açıklandı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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        FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi oynanacak mücadele Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

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        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        361. maçına çıkacak iki takım, ezeli rekabette Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        5

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Fred, Tadic, İrfan Can, Talisca, Dzeko

        6

        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

        Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Joao Mario, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

        7

        5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 35. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

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