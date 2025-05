Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kader adamları!

İrfan Can Eğribayat: Kaleyi Livakovic'ten devralan İrfan Can, ligde 11 maçta görev yaparken, kalesinde 10 gol gördü. Başarılı file bekçisi, oynadığı karşılaşmalarda %75.1 kurtarış oranı yakaladı. İrfan Can 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Mert Günok: Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, bu sezon ligde 30 maçta görev yaptı. Bu maçlarda filesinde 30 gol gören Mert, %71 kurtarış oranı yakaladı. Milli kaleci, 9 maçta ise gol yemedi.