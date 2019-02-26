Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, ligde derbi performansıyla dikkati çekiyor.
Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı etkili bir oyun sergiliyor. Ligde tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, uzun yıllardır derbilerde aldığı iyi sonuçlarla hafızalarda yer ediniyor. Fenerbahçe, söz konusu rakipleriyle son dönemlerde oynadığı karşılaşmaları kolay kolay kaybetmiyor.
58 DERBİDE 10 MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 58 derbi mücadelesinde sadece 10 kez yenildi.
2010-2011'den itibaren geçen 9 sezonda söz konusu rakipleriyle ligde 58 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet ve 25 beraberlik aldı.
DERBİLERDE MAÇI BIRAKMIYOR
Fenerbahçe, ligde bu sezon oynadığı derbilerde mağlup duruma düşmesine rağmen maçlara tutunmayı başarıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon 4 derbi maçın tamamında mağlup duruma düşmesine rağmen, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
Fenerbahçe, bu sezon ilk derbisini evinde Beşiktaş'a karşı oynadı. Söz konusu müsabakada 40. dakikada Ryan Babel'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, Andre Ayew'in 71. dakikadaki golüyle karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.
Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı derbilerde ise çok önemli geri dönüşler gerçekleştirdi.
Galatasaray'a karşı 31. dakikada Ryan Donk, 49. dakikada da Martin Linnes'in golüyle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, daha sonra 66. dakikada penaltıdan Mathieu Valbuena ile 72. dakikada Jailson'un golleriyle derbiden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.
Benzer bir performansa Beşiktaş karşısında da imza atan Fenerbahçe, rakibi karşısında 10. dakikada Gökhan Gönül, 18 (penaltıdan) ve 45. dakikada Burak Yılmaz'ın golleriyle devreye 3-0 geride girmesine rağmen maçı çevirmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler, 55. dakikada Miha Zajc, 61. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın golleriyle Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.
Bu sezon tek derbi mağlubiyetini deplasmanda Trabzonspor'a karşı yaşayan sarı-lacivertliler, o mücadelede 2-0 geriye düşmüş ve karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.
DEPLASMAN GOLLERİNİN ÇOĞU DERBİLERDE
Fenerbahçe, bu sezon deplasman gol sevinçlerinin çoğunu derbilerde yaşadı.
Bu sezon ligde 12 deplasman müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde 17 gol görürken, rakip filelere 8 gol bıraktı.
Ligde deplasmanda 12 maçta 8 gol atabilen Fenerbahçe, bunların 6'sını ise söz konusu rakiplerine karşı atmayı başardı.
Fenerbahçe, Beşiktaş'a 3, Galatasaray'a 2 ve Trabzonspor'a 1 gol attı.
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