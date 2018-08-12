Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından basının sorularını yanıtladı.

İlk olarak maçı değerlendiren Özsoy, "İstekli bir Fenerbahçe var. Bu camiaya da yansıyor. Bizim istediğimiz Fenerbahçe yolunda istek, arzu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

SEMİH ÖZSOY'UN TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferle ilgili soruyu da yanıtlayan Özsoy, transferi noktalamadıklarını dile getirirken "Transferi noktalamadık. Yapılıyor. Başkanımız Ali Koç'un da dediği gibi, kiralama zaman zaman avantajlı. Fakat, diğer kulüpler kadrolarını kurduktan sonra dışarıda kalan oyuncularını kiralıyorlar. Takibimiz devam ediyor. Her an olabilir, hiçbir şey olmayabilir. Teknik kadronun raporuna göre çalışıyoruz." dedi.

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