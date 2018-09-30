Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Rizespor
Ujkani
Orhan
Brabec
Jach
Traore
Petrucci
Robin
Samudio
Boldrin
Aminu
Gladky
Fenerbahçe
Harun
Şener
Neustadter
Reyes
Hasan Ali
Mehmet Topal
Jailson
Ayew
Benzia
Aatıf
Slimani
Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 13. sırada giriyor.
Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik adam değişikliğine giden ve takımın başına Okan Buruk'u getiren Çaykur Rizespor'un ise 3 puanı bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde, karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan futbolculardan Martin Skrtel'in durumu belirsizliğini korurken, Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.
Phillip Cocu'nun, Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ