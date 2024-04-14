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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de 7 eksik! İşte Karagümrük maçından notlar - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de 7 eksik! İşte Karagümrük maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son oynadıkları Olympiakos maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:34 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:34
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        Fenerbahçe'de 7 eksik
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        Deneyimli teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada cezalı Sebastian Szymanski ile Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'yi kadroya alamadı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, bu zorunlu 2 ismin yanı sıra Miha Zajc ile Rodrigo Becao'yu da kulübeye çekti.

        Kartal, söz konusu isimlerin yerine Fatih Karagümrük karşısında Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues'i ilk 11'de sahaya sürdü.

        Tecrübeli çalıştırıcı, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendirirken, savunma dörtlüsünde Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Orta sahada İsmail Yüksek ile Rade Krunic görev alırken, önlerinde İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic yer aldı. İsmail Kartal, gol yollarında yine Edin Dzeko'yu tercih etti.

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        Fenerbahçe'de Furkan Akyüz, Doğukan Demir, Leonardı Bonucci, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Miha Zajc, Zeki Dursun, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

        - Fenerbahçe'de 7 eksik

        Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde cezalı Sebastian Szymanski ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda forma giyemedi.

        Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıklarını atlatan Alexander Djiku ve Joshua King de tedbir amacıyla kadroya alınmadı.

        - Rodrigo Becao kadroda

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, Fatih Karagümrük karşısında kadroda yer aldı.

        Olympiakos mücadelesinde sakatlanarak oyun alanını terk eden Becao, müsabakaya yedek başladı.

        Becao'nun, riske edilmediği öğrenildi.

        - VAR koltuğunda yabancı hakem oturacak

        VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde VAR koltuğunda yabancı hakem oturdu. Müsabakada, VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonundan Andre Narciso görev yaptı.

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        Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik etti.

        - Szymanski, Süper Lig'de ilk kez yok

        Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta forma giyemeyecek.

        Sarı-lacivertlilerin şu ana dek ligde oynadığı 31 maçın tamamında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 28 müsabakaya ilk 11'de başlarken, 3 maça ise yedekten dahil oldu.

        Szymanski, sarı kart cezası nedeniyle ilk defa bir lig maçında takımını yalnız bıraktı.

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