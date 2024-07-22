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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin sakatlandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin sakatlandı!

        Fenerbahçe, Lugano ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Allan Saint-Maximin, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 14:41 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:41
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        Fenerbahçe'de Saint-Maximin şoku!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Allan Saint-Maximin, sakatlığı sebebiyle Lugano maçının kadrosunda yer almadı.

        Fransız oyuncunun dün yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlandığı ve riske edilmemek için İsviçre kafilesinden çıkarıldığı öğrenildi.

        İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı kamp kadrosu:

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