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        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Ferdi Kadıoğlu da mı gidiyor?

        Arda Güler'in Real Madrid'e transferi tüm dünyada büyük ses getirirken, Fenerbahçe'de gözler şimdi de Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. İsmi Avrupa kulüpleriyle anılan ve son olarak Inter'in gündemine gelen 23 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertli takımdan ayrılma ihtimali Fenerbahçeli taraftarları endişelendirdi.

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 10:10
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        Fenerbahçe'de Arda Güler'in Real Madrid'le anlaşmasının ardından gözler Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. 

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        Sarı-lacivertli takımda son yıllarda sergilediği performansın ardından Avrupa kulüplerinin radarına giren 23 yaşındaki sağ bekin talipleri artıyor.

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        Daha önce Hollanda devi Ajax ile İngiliz ekibi Newcastle United'ın  gündemine gelen Ferdi'nin ismi şimdi de İtalyan devi Inter ile anılıyor. 

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        Arda Güler'in ardından Fenerbahçe'nin yeni göz bebeği haline gelen Ferdi'nin ayrılık ihtimali sarı-lacivertli taraftarları endişelendiriyor. 

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        Ferdi hakkında çıkan Inter haberleri sonrası Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti.

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        Fenerbahçeli futbolseverler, milli yıldızın takımda kalması için sosyal medyada adeta seferberlik başlatırken, atılan mesajlarla genç oyuncuya büyük destek veriliyor.

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        Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon 48 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, takımına 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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        Sarı-lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. 

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