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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Başakşehir maçı mesaisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Başakşehir maçı mesaisi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:15
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        Fenerbahçe'de Başakşehir maçı mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

        Beşiktaş maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

        Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Rams Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

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