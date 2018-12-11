Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda gelişmeler yaşanırken futbol takımının baş sorumlusu olan Damien Comolli'yle ilgili bir yaptırım olmaması dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertli takıma 'transfer sihirbazı' olarak getirilen, Fenerbahçe'yi Porto gibi ucuza futbolcu alıp, karlı satışlar yapan bir kulübe dönüştürmesi beklenen Comolli, idari konularda olduğu gibi transferde de sınıfta kaldı.
Sezon başında 11 futbolcu transfer edilirken bunların tamamına yakını fiyasko performanslar sergiledi. Comolli'nin transferlerine kısaca bakalım...
Islam Slimani
Tam anlamıyla saç baş yolduruyor. Ligde 12 maça ilk 11'de başlarken yalnızca 1 gol atabildi. Taraftarlar için en büyük hayal kırıklığı oldu. Kötü performansıyla hafızalara kazınan Güiza'yı aratır hale getirdi.
Michael Frey
Otoriteler tarafından 'Fenerbahçe'nin futbolcusu değil' diyerek eleştiriler alıyor. Comolli'ye yapılan eleştirilerin birçoğu onun üstünden geliyor. Ancak tel tel dökülen takımda mücadeleyi bırakmayan yapısıyla taraftarların sempatisini kazanmaya başladı. 5'i ilk 11'de olmak üzere 10 maçta oynadı, 3 gol kaydetti.
Andre Ayew
Slimani'den sonraki büyük hayal kırıklığı. Premier Lig'den kiralandığında takıma seviye atlatacağı düşünülüyordu ama vasatı aşamadı. 13 maçta 3 golü var.
Diego Reyes
Transferin son günlerine kadar takım bulamadı. Fenerbahçe'ye stoper olarak transfer edildi, Cocu döneminde birkaç maçta ön libero olarak forma giydi. Kendi pozisyonundaki ilk maçına geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda Giresunspor karşısında çıktı. Özellikle zayıf fiziğiyle hiç umut vermiyor.
Yassine Benzia
Comolli, Cezayirli futbolcunun imza töreninde, "16 yaşından beri takip ettiğimiz oyuncuydu. Bizim için inanılmaz fırsattı. Son gün için harika bir fırsattı. Çünkü Finansal olarak ulaşamayacağımız noktadaydı" dedi. Beklentiler büyüktü, ilk maçlarında umut da veriyordu. Ancak takım kötüleştikçe o da kayboldu. Disiplinsiz tavırları nedeniyle birkaç maçta kadroya alınmadı. Sonuç olarak 9 maçta yalnızca 1 asist yapabildi.
Harun Tekin
Şanssızlığı Fenerbahçe'nin belki de kalesinde en çok şut gördüğü sezonda transfer edilmesi oldu. Birkaç hatalı gol yese de maçların çoğunda takımı ayakta tutan isim oldu. 15 maçta kalesinde 22 gol gördü. Başarılı denebilecek az sayıda transferden biri olarak görünüyor.
Jailson
Josef de Souza'nın yerine transfer edildi. Maliyeti ve yaşı göz önüne alındığında sezonun başarılı transferlerinden biri olarak göze çarpıyor. Kendini geliştirmeye açık bir isim. Negatif tarafa bakarsak; Galatasaray derbisinde gerilimi ateşleyenlerin başında yer alıyordu. 8 maç ceza alarak takımını yalnız bıraktı.
Barış Alıcı
Büyük umutlarla geldi, 11'de oynatılmadığı için Cocu'ya eleştiriler geldi. Koeman ile forma bulmaya başladı. Kötü geçen sezonda değerlendirmek için erken.
Tolga Ciğerci
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra büyük bir sürprizle Fenerbahçe'ye transfer edildi. Sakatlığı bir türlü geçmedi, sahaya çıkamadı. Sezonun en anlaşılmaz transferi!
Ferdi Kadıoğlu
19 yaşındaki futbolcu, takım bu kadar kötü olmasına rağmen hiç düşünülmedi. A takımda 1 dakika bile süre alamadı.
Berke Özer
Geleceğe yönelik bir transfer. Eleştirmek doğru olmaz. Türkiye Kupası'nda Giresunspor'la oynanan maçta ilk kez kaleye geçti.
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