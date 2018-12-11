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Yassine Benzia

Comolli, Cezayirli futbolcunun imza töreninde, "16 yaşından beri takip ettiğimiz oyuncuydu. Bizim için inanılmaz fırsattı. Son gün için harika bir fırsattı. Çünkü Finansal olarak ulaşamayacağımız noktadaydı" dedi. Beklentiler büyüktü, ilk maçlarında umut da veriyordu. Ancak takım kötüleştikçe o da kayboldu. Disiplinsiz tavırları nedeniyle birkaç maçta kadroya alınmadı. Sonuç olarak 9 maçta yalnızca 1 asist yapabildi.