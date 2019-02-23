Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,derbi hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör

Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma, koordinasyon ve denge hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) February 23, 2019

Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesinde tesislere gelerek futbolculara destek verdi. Taraftarlar, bir araya gelip, hatıra fotoğrafı çektirdikleri teknik direktör Ersun Yanal ile oyuncular Volkan Demirel, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan'a çiçek takdim etti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.