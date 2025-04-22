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        Fenerbahçe'de Edin Dzeko kararı!

        2023 yazında Fenerbahçe'de bedelsiz bir şekilde imza atan Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerde istikrarlı bir performans göstermiş ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer almıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Boşnak yıldızın geleceği merak edilirken, yönetimin yeni teklif sunmayacağı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:16
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        Fenerbahçe'de, yeni sezon planlaması başladı. Sarı lacivertlilerde takıma katılacak oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

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        2 sezon önce Inter ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atan ve başarılı bir süreç geçiren Edin Dzeko ile yolların ayrılması gündemde. Tecrübeli golcü ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

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        39 yaşındaki futbolcu ile Hırvatistan’dan Hajduk Split ve İtalya’dan Fiorentina kulüpleri ilgileniyor.

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        Geçen sezon başında Hırvat ekibi Dzeko’ya talip olmuş fakat Mourinho, Bosna Hersekli oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vermemişti.

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        Gelecek sezonda 2 forvet takviyesi yapmayı düşünen Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko’ya veda etmeye hazırlanıyor.

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        Tecrübeli futbolcunun yerine aynı tarzda bir santrforun yanı sıra bir forvet daha alınabileceği öğrenildi.

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        Dzeko, Fenerbahçe formasıyla 94 maça çıktı. 44 gole imza atan tecrübeli futbolcu, 14 asist yaptı.

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        Özellikle oyun kurma becerisiyle ön plana çıkan Edin Dzeko, 2 sezondur kaptanlık görevini yürütüyordu.

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