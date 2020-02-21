Süper Lig'in 23. haftasında dev derbide pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar teknik olduğu kadar mental olarak da devam ediyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Volkan Demirel ile futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar, takıma bu sezon katılan isimlere Kadıköy'ün atmosferini anlatıyor.

"BAMBAŞKA BİR ATMOSFER"

Galatasaray derbilerinden statta benzersiz bir ortamın oluşacağını belirten tecrübeli isimler, "Kadıköy'de daha önceki maçlarda ateşli atmosferler görmüştünüz. Ama bu maçta gördüklerinizi unutun! Bambaşka bir atmosfer olacak statta. Taraftarın itici gücünü, en soğukkanlı futbolcunun bile hissedeceği bir ortam olacak. Kariyerinizin en unutulmaz gecesine çıkıyorsunuz diyebiliriz" ifadeleriyle yeni transferleri maç öncesi motive ettikleri bildirildi.