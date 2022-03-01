Sezonu lig, kupa ve Avrupa'da hayal kırıklıkları ile geçiren Fenerbahçe'de özellikle golcülerin performansı saç baş yoldurdu. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; sarı-lacivertli takımın golcüleri, geçen sezonların 'istenmeyen adamı' Michael Frey'i arattı.

Sezon başında 2 milyon euro karşılığında Belçika ligi ekiplerinden Antwerp'in yolunu tutan Frey adeta yeniden doğdu. 27 yaşındaki forvet, 28 lig maçında 20 gol atarken 3 de asist yaptı. Takımı 3. sırada bulunan Frey, şampiyonluğa koşan Saint Gilloise'nın Türk asıllı golcüsü Deniz Undav ile gol krallığında zirvede yer alıyor.

EN İYİSİ SERDAR DURSUN!

Fenerbahçe'de ise 3'ü yeni transfer olan 4 golcü beklentilerin uzağında kaldı. En iyi performansı Serdar Dursun gösterdi. Ligde bir maçta 3, bir maçta 2 gol atan Serdar, toplamda 9 gole ulaştı.

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Enner Valencia ise sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 4 gol atabildi. Ağustos ayında 2 gol atan Ekvadorlu, 11 maçı suskun geçtikten sonra ilk golünü ocak ayında ağlara yolladı.

Salzburg'tan 5 milyon euro karşılığında alınan Mergim Berisha, performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Geçen sezon Avusturya liginde 14 gol ve 10 asistle coşan Alman oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ligde 16 maçta sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi. Birçok maçta net pozisyonları değerlendiremeyen Berisha'nın performansı büyük hayal kırıklığı yarattı. Ligde son golünü 19 Aralık 2021'de Beşiktaş'a attı.

Sezon başında MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Diego Rossi de istikrarsız bir performans sergiledi. Çoğunlukla kanat bölgesinde oynatılan Uruguaylı ligde yalnızca 2 gol attı. Son golünü 17 Ekim 2021'de Trabzonspor ağlarına yolladı. 6 asistle gol yollarındaki sıkıntısını bir nebze unutturdu.

DİĞER GİDENLER NE YAPTI?

Geçen sezon Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan golcüler Samatta, Ademi, Cisse ve Thiam'ın performansına bakıldığında ise yalnızca Thiam'ın yükselişi göze çarpıyor.

Kayserispor'a transfer olan Mame Thiam, ligde 19 maçta 10 gol ve 4 asistle kendini yeniden buldu.

Rusya takımlarından Khimki'ye giden Kemal Ademi, burada da bekleneni veremedi. 12 maçta 1 gol atabildi. Devre arasında Bundesliga 2 takımlarından Paderborn'a kiralandı. Burada henüz ilk maçına çıkan oyuncu 1 gol ve 1 asistle iyi bir başlangıç yaptı.

Antwerp'te Frey ile beraber top koşturan Samatta'nın kariyerindeki düşüş sürüyor. Tanzanyalı futbolcu, 23 lig maçında 4 gol atabildi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra futbolu bırakabileceğini söyleyen Papiss Cisse, sezonun ilk yarısını takımsız geçirdi. Devre arasında Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 3 maçta sonradan oyuna dahil olurken henüz gol atamadı.