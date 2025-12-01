Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde Başakşehir maçında yok!
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, gördüğü sarı kart sonrası Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 01.12.2025 - 21:29 Güncelleme: 01.12.2025 - 21:29
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'la kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 54. dakikasında Victor Osimhen'e faul yapan Jayden Oosterwolde'ye, hakem Yasin Kol sarı kart gösterdi.
Hollandalı futbolcu ligde 4. sarı kartına ulaştı ve 15. haftada oynanacak Rams Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
