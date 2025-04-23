Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!
Trendyol Süper Lig'de alınan Kayserispor beraberliği sonrası Fenerbahçe'de eleştiriler artmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho konusunda kararını verdi ve kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray ile şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe’de, Kayserispor beraberliği sonrasında eleştiriler artarken, yönetim sezon sonu için planlamalara başladı.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; sarı-lacivertlilerde ne olağanüstü kongre ne de teknik direktör değişikliği gündemde...
YOLA DEVAM KARARI
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edilecek. Yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla bir araya gelerek sezon değerlendirmesi yaptı.
Aynı toplantıda gelecek sezonun iskeleti üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ali Koç'un da Mourinho’nun görevde kalmasından yana olduğu öğrenildi.
Ali Koç, hocanın artık ligi tanıdığını ve ikinci sezonunda daha başarılı olabileceğini düşünüyor.
İstikrara önem veren sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamla yola devam etmeye hazırlanıyor.
Sezon sonunda bazı oyuncularla vedalaşılması beklenirken, Mourinho’nun talepleri doğrultusunda kadroya yıldız takviyeler yapılacak.
Hedef, daha dengeli, alternatifli ve güçlü bir takım oluşturmak.
Fenerbahçe’de teknik heyet ve yönetim, şimdiden yeni sezonun çalışmalarına başlamış durumda...