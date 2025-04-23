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        Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!

        Trendyol Süper Lig'de alınan Kayserispor beraberliği sonrası Fenerbahçe'de eleştiriler artmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho konusunda kararını verdi ve kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:18
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        Galatasaray ile şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe’de, Kayserispor beraberliği sonrasında eleştiriler artarken, yönetim sezon sonu için planlamalara başladı.

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        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; sarı-lacivertlilerde ne olağanüstü kongre ne de teknik direktör değişikliği gündemde...

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        YOLA DEVAM KARARI

        Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edilecek. Yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla bir araya gelerek sezon değerlendirmesi yaptı.

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        Aynı toplantıda gelecek sezonun iskeleti üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ali Koç'un da Mourinho’nun görevde kalmasından yana olduğu öğrenildi.

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        Ali Koç, hocanın artık ligi tanıdığını ve ikinci sezonunda daha başarılı olabileceğini düşünüyor.

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        İstikrara önem veren sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamla yola devam etmeye hazırlanıyor.

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        Sezon sonunda bazı oyuncularla vedalaşılması beklenirken, Mourinho’nun talepleri doğrultusunda kadroya yıldız takviyeler yapılacak.

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        Hedef, daha dengeli, alternatifli ve güçlü bir takım oluşturmak.

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        Fenerbahçe’de teknik heyet ve yönetim, şimdiden yeni sezonun çalışmalarına başlamış durumda...

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