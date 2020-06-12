Fenerbahçe, koronavirüs arasının ardından lige Kayserispor maçı ile dönerken erken bir şok yaşadı. Sarı-lacivertlilerde kaptan olarak sahaya çıkan Ozan Tufan, 12. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrası önce sarı kart görse de VAR incelemesinin ardından kartın rengi kırmızıya döndü. Fenerbahçe 10 kişi kalırken Ozan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.