        Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi sürüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi sürüyor!

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 14:53 Güncelleme: 12.11.2025 - 15:30
        Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi sürüyor!
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla sürdürdü.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.

        Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya geçen oyuncular, antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla noktalandı.

        Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

