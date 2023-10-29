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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Rodrigo Becao riske edilmedi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Rodrigo Becao riske edilmedi

        Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao riske edilmedi. Müsabakanın ilk dakikalarında ağrı hisseden ancak yarıyı tamamlayan tecrübeli stoperin riske edilmemek için kenara alındığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 20:29 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:29
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        Becao riske edilmedi
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşıyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Mücadelenin ilk bölümünde sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ağrı hissetti ancak oynayabileceğini dile getirerek ilk yarıyı tamamladı.

        Sağlık ekiplerinin devre arasındaki kontrolü sonrasında riske edilmek istemeyen Becao saha kenarına alındı ve direktör İsmail Kartal, Oosterwolde'yi sahaya sürdü.

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