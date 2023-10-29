Fenerbahçe'de Rodrigo Becao riske edilmedi
Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao riske edilmedi. Müsabakanın ilk dakikalarında ağrı hisseden ancak yarıyı tamamlayan tecrübeli stoperin riske edilmemek için kenara alındığı belirtildi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşıyor.
Mücadelenin ilk bölümünde sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ağrı hissetti ancak oynayabileceğini dile getirerek ilk yarıyı tamamladı.
Sağlık ekiplerinin devre arasındaki kontrolü sonrasında riske edilmek istemeyen Becao saha kenarına alındı ve direktör İsmail Kartal, Oosterwolde'yi sahaya sürdü.