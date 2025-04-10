Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi sürüyor!
Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk olacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Net Global Sivasspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk idmanlarıyla sürdü.
Futbolcular 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik antrenman yaptı. Oyuncular bireysel idmanlarla günü tamamladı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.