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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele verecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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  • 01
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirmesi beklenen Fenerbahçe'de gözler transfere döndü.
  • 02
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Transferde en çok önem verilen yer forvet bölgesi... Bu pozisyon için çok kaliteli bir ismin kadroya katılması planlanıyor.
  • 03
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Fenerbahçe'nin listesindeki isimler şunlar:
  • 04
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Haris Seferovic
  • 05
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Mariano Diaz
  • 06
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Artem Dzyuba
  • 07
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Alexander Sörloth
  • 08
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    ŞAŞIRTAN İDDİA

    Golcü arayışındaki Fenerbahçe için Portekiz'den şaşırtan bir iddia geldi.
  • 09
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    2018/2019'da sarı-lacivertli takımdan forma giyen ancak performansı büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani'nin geri dönebileceği kaydedildi.

     
  • 10
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Portekiz basınında çıkan habere göre; Jorge Jesus, 34 yaşındaki golcüyü takımda görmek istiyor.
  • 11
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Fenerbahçe'den sonra Monaco, Lyon ve Sporting formaları giyen Slimani, devre arasında gittiği Sporting'de 9 maçta 4 gol attı.
  • 12
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    KALECİ, BEK, ORTA SAHA DA GÜNDEMDE

    Kanarya'da forvet transferi dışında Berke Özer'in ayrılığının ardından bir yedek kaleci alınacak.
  • 13
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Ferdi Kadıoğlu'yla rekabet edebilecek bir sol bekin yanı sıra hücumcu bir orta saha ile hızlı bir kanat transferi de gündemde.
  • 14
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    YUNAN KANAT İDDİASI

    Fenerbahçe'nin Olympiakos forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Giorgos Masouras'ı transfer etmek istediği kaydedildi.
  • 15
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    Bu sezon 46 maçta 12 gol ve 8 asistle oynayan Masouras'ın bonservis bedeli için pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

     
  • 16
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    ORTA SAHA PORTEKİZ'DEN

    Jorge Jesus'un Estoril'de bu sezon 32 maçta 11 gol ve 4 asistlik performansla yıldızlaşan Andre Franco'yu istediği kaydedildi.
  • 17
    Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri!

    24 yaşındaki on numaranın sözleşmesi sezon sonu itibariyle sona eriyor.

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