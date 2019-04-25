Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sakatlıkları süren Serdar Aziz ve Victor Moses yer almadı. Hasan Ali Kaldırım'a ise özel bir program uygulandı.

Öte yandan Fenerbahçe'de kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'nun yapılan çalışmaları kayıt altına aldığı gözlendi. Boğuşlu'nun tüm çalışmaları daha sonra izlediği belirtildi.