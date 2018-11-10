Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; Galatasaray maçı sonrası görüntüler kullanarak yapılan bazı paylaşımların, yayıncı kuruluştan gelen telif hakkı uyarıları nedeniyle kaldırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medya hesaplarımızda, son lig maçımızdan görüntüler kullanarak yaptığımız bazı paylaşımlar, yayıncı kuruluştan gelen telif hakkı uyarıları nedeniyle zorunlu olarak kaldırılmıştır.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 10, 2018

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