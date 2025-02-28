Fenerbahçe'den cephesinden açıklama: Tahkim'e gideceğiz
Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Alper Alpoğlu, Mourinho'nun cezasıyla ilgili konuştu.
Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, teknik direktörleri Jose Mourinho'nun aldığı 4 maçlık cezaya ilişkin konuştu.
TAHKİM'E BAŞVURU
TRT Spor'a konuşan Alpoğlu, Mourinho'nun 4 maçlık cezasının ardından Tahkim Kurulu'na başvuru yapacaklarını açıkladı. Alper Alpoğlu'nun sözleri şu şekilde:
"HUKUKSUZ BULUYORUZ"
"Bu konuya biraz açıklık getirmek istiyorum. İki ayrı maddeden sevk yapılmıştı, bununla ilgili olarak da iki ayrı ceza verildi. 4 maç olarak bir eylemden dolayı ceza verilmedi. Hukuksuz buluyoruz. Onunla ilgili itirazlarımızı yapacağız. Bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum."
"OY BİRLİĞİ İLE ALINMADI"
"Hafta sonu oynanan derbi neticesinde rakibimizin almış olduğu şekilde bir sözcüğü anlamından saptırıp, hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir şekilde bütün toplumu, gündemi 3 gündür anlamsız bir şeyle meşgul ediyor. Bundan dolayı sevkler yapıldı. Dün de kararlar açıklandı. Şunu iletmek istiyorum. Bu kararlar, oybirliği ile alınan kararlar değil. Zaten hukuki bulmuyoruz."
"HAKARET, KÖTÜ SÖZ DEĞİL"
"Hocamızın kullandığı sözcüğün; hakaret, kötü söz, sportmenliğe aykırı açıklama tanımlarına girdiğini düşünmüyoruz. Bunun bir deyim, özellikle Avrupa'da daha çok kullanılan bir deyim olduğunu defalarca söyledik. Rakibin günlerdir yapmış olduğu algı çalışmaları neticesinde bu tarz bir ceza ile karşı karşıya kaldı hocamız. Ama biz Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Cezanın düşürüleceğine inancımız tam."
"OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI"
"Kararın oy çokluğu ile alındığını biliyoruz. PFDK'deki üyelerin de her birinin aynı görüşte olmadığını zaten biliyoruz. Bununla ilgili karşı oy atan üyeler olduğunu da biliyoruz."
"BU YETKİLERİ VAR AMA..."
"PFDK'nin kararını hukuksuz buluyoruz. 41. maddeden, hakaretten sevk yapıp, daha sonra 38. maddeden sportmenliğe aykırı açıklamadan ceza veriyorlar. PFDK'nin böyle bir yetkisi var ama bu kararı oy çokluğu ile alıyorlar. Onlar da farklı görüşte, herkesin farklı görüşte olduğu ancak sonuçta çok ağır bir cezayla durumla karşı karşıya aldığımız bir durum söz konusu. Bununla ilgili ivedi bir şekilde Tahkim'e başvuracağız. Bununla ilgili Tahkim Kurulu'nun en doğru kararı vereceğini düşünüyorum."