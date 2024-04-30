Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile golcü futbolcu Edin Dzeko arasında sorun yaşandığı iddialarının ardından bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, ikili arasında sorun yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı mecralarda yer alan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile oyuncumuz Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle Beşiktaş derbisinde Teknik Direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir.