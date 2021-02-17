Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Sipahioğlu'nun FBTV'de yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Biz maçtan sonra açıklama yapmadık. Galatasaray'a bakıyoruz. Pazartesiden cumaya kadar 5 kere konuştular. Biz bunlara hiç cevap vermedik. Karagümrük maçına konsantre olduk. Açıklamayı muhatap alıp almamayı çok düşündük. Gördük ki çamur at izi kalsın mentalitesi olduğunu gördük. Somut video ve fotoğraflarla yalanları kanıtlayacağız. Son dönemde de hakem olaylarına değineceğiz.

Ligin 16 haftası kaldı. Açıklamalar, demeçler artabilir. İlgili camianın yalanlar üzerine kurduğu felsefesinin sorgulanması gerektiği için buradayız. İnanılmaz iftiralar var. Bu seviyeyi biz yaratmadık. Biz bu programı yapmak zorunda kaldık.

(GSTV'de söylenen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den akredite kartı istendiğiyle ilgili sözler üzerine...) Hem yalan söylüyorlar hem de bilgisizler. Tüm statların protokol tribünleri Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne aittir. İstediğini alır, istemediğini almaz. Yetki bizde değildir. Kulüpleri bağlamaz. Tüm statlarda aynı ekip görev yapıyor. Gayet misafirperverce de davranmışlar. Yanlış varsa da bizimle alakalı değildir. Onlar da zan altında kalmasınlar, müthiş ağırlamışlar.

(Mustafa Cengiz'in stada giriş görüntüleri yayınlandı.)

Bu görüntülere bakınca söylenenlerden utanılmalı. Ayıp mı edildi diye baktık biz de merak ettik. Kimseye isim sorulmamış. Akabinde böyle açıklamalar var. Hepsi yalan. Sadece yalan. İnsan diyecek söz bulamıyor. Yalan. Kanıtlı bir yalan.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

"ŞİFRE 1907"

Hayal güçleri çok yüksek. Şifre 1907 diyorlar... Her 1907 diyeni stada aldılar diyorlar. Herhalde fazla film izliyorlar. Nereden akıllarına geliyor, bu akılları kim veriyor? Akıl alacak gibi değil. Protokol tribünü ve bizim 200 kişilik 1907 tribünümüz vardı. Gelene protokole mi geldiniz, 1907 Tribünü'ne mi geldiniz diye soruldu. Yönlendirmek için... HES koduna kadar soruldu 1907'ye gelenlere.

(Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözleri yayınlandı.)

Mustafa Cengiz eğer bunları kendisi söylüyorsa büyük hata yapıyor, onu yönlendirenler varsa büyük yanlış yapıyorlar. Türkiye'de hiçbir stada şifreyle girilemez. Çocuklar bile güler. Protokol ve 1907 tribünleri yan yanadır. 200 kişi geldi sağlık çalışanları ve davetliler. Görevliler listelere bakarak aldılar.

(1907 Tribünü'ne giriş görüntüleri yayınlandı.)

Maalesef Mustafa Cengiz, çocukça diye bir tabir kullanmış ama hangi eylemlerin çocukça olduğu ortada.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

'3 BİN KİŞİ ALINDI' İDDİASI

Yusuf Bey'i çok ciddi şekilde uyarıyoruz. Militan sözünü kullanmaya kimsenin hakkı yok. Kulüp olarak kendisini uyarıyoruz. Türk futbolunu çok farklı yerlere götürür. Bu iş çok tehlikeli yere gidiyor. Ben burada taraftar kimliğimle olsam çok farklı şeyler söyleyebilirim. Buna hakkımız yok. Yusuf Günay'ı 'militan' kelimesi için çok ciddi şekilde uyarmak zorundayız.

250-300 kişi var tribünde. Sadece 1907 Tribünü'nün orta bölümünde insanlar var. Localarda insanlar vardı diyorlar. 2 tane loca çeşidimiz var. Birinin üstünde zaten pankart var. Alttakinin de üstünde brandalar var. Şimdi soruyorum... Nerede 3 bin kişi? Ya çıkıp özür dileyeceksiniz ya da yalan söyledik, buna devam edeceğiz diyeceksiniz. Kamuoyuna 3 bin kişi dediler ve militan dediler. Herkes bu yönetim anlayışını bilecek. Ne 3 bin kişi var, ne de 500 kişi var. O gün emniyet güçlerimiz de tespit yaptılar. Onlar da 250 kişi olduğunu tespit ettiler.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

(Maçın bitmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le tokalaştığı görüntüler yayınlandı.)

Biz göreve geleli 2,5 sezon oldu. Başkanımız liderliğinde 45'ten fazla deplasmana gittik. 45'ten fazla takımı da ağırladık. Hiçbir maçtan sonra misafir iken tezahürat yapmadık. İçeride de hiçbir takımın yöneticileri tezahürat yapmadılar. Biz de tezahürat yapmadık. Taraftar gibi davranmadık. Galatasaraylı oyuncular, olmayan tribüne gittiler maçtan sonra. Dönerken bazı oyuncuları protokol tribününe farklı işaretler yaptılar. Provokasyon yaptılar.Bizim yöneticilerimiz içerideydi. Galatasaray yöneticileri holigan gibi nasıl tezahürat yaptılar, onu göreceğiz. Yaptıkları tezahüratlar üzerine biz de gereken uyarıları yaptık.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 17, 2021

KADIN VOLEYBOL MAÇI

Her şey ortada. Hiç kimse hiç kimsenin yanına gitmeden iki takımın başkanı kendi takımını alkışlıyor. 2021 yılındayız, herkesin olduğu salonlardan yola çıkarak nasıl yalan söylüyorlar?