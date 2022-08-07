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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Maxi Gomez Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, aradığı golcüyü İspanya'da buldu. Uruguaylı santrfor Maxi Gomez ile prensipte anlaşan sarı-lacivertli ekip, oyuncunun kulübü Valencia ile görüşmelerini sürdürüyor

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  • Fenerbahçe'de forvet transferi Maxi Gomez'le sonlanıyor! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Fenerbahçe, Valencia forması giyen Maxi Gomez ile prensipte anlaştı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İspanyol ekibi ile pazarlıklar sürüyor.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi Maxi Gomez'le sonlanıyor! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi Maxi Gomez'le sonlanıyor! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Celta Vigo'daki performansıyla dikkat çeken tecrübeli santrfor, 2019-2020 sezonu başında Valencia'ya transfer oldu.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi Maxi Gomez'le sonlanıyor! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Geçtiğimiz sezon 32 resmi maça çıkan Maxi Gomez, 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi Maxi Gomez'le sonlanıyor! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Öte yandan İspanyol El Desmarque'nin haberine göre de; Fenerbahçe, 25 yaşındaki Uruguaylı golcü ile anlaşmaya vardı. 
  • Fenerbahçe'de forvet transferi Maxi Gomez'le sonlanıyor! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Bu gelişme üzerine kulübüne haber veren Maxi Gomez, Atalanta ile oynanacak hazırlık maçının kadrosundan çıkarıldı.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi Maxi Gomez'le sonlanıyor! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    'El Toro' (Boğa) lakaplı Maxi Gomez için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Valencia ile anlaşmaya varmasının da büyük ihtimal olduğu ifade edildi.
  • Fenerbahçe'de forvet transferi Maxi Gomez'le sonlanıyor! - Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

    Valencia Kulübü'ne yakın kaynaklar, transfer için pazarlıkların 12 milyon Euro'dan başladığını ancak rakamın daha da aşağı düştüğünü belirtti.

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