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        Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması!

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Nersan Holding olurken Fenerbahçe Medicana kadın ve erkek voleybol takımlarına olan sponsorluğunu sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:32
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        Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması!
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        Nersan Holding, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru olurken Fenerbahçe Medicana kadın ve erkek voleybol takımlarına olan sponsorluğunu sürdürdü.

        Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Nersan Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Nergiz ve Begüm Nergiz Birben katıldı.

        Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Nersan Holding'in geçen sezondan bu yana voleybol takımlarına sponsor olduğunun altını çizerek, "Önemli bir iş birliği için bir aradayız. Otomotiv, beyaz eşya, denizcilik, uluslararası emtia gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Nersan Holding'in Fenerbahçe Beko kol altı sponsoru olmasından dolayı mutluyuz. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 11 maç sonunda lider durumda. Türkiye Ligi'nde de aldığı sonuçlarla her zamanki gibi zirveye oynuyor. Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Mücadele ettiğimiz tüm liglerde tüm kupaları getireceğimize inanıyorum. Bu anlaşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

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        KOMSUOĞLU :"SEZON UZUN, HEDEFLER ÇOK BÜYÜK"

        Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın forma kol altı sponsorluğu için yapılan anlaşma dolayısıyla mutlu olduğunu dile getirdi.

        Sarı-lacivertli takımın son dönemde yoğun maç trafiğine karşın çok önemli sonuçlar aldığına dikkati çeken Komsuoğlu, şöyle konuştu:

        "Fenerbahçe Beko kısa süre içinde çıktığı birbirinden zorlu müsabakalarda elde ettiği önemli galibiyetlerle sezona fırtına gibi girdi. THY Avrupa Ligi'nde son 6 maçı kazandık. Avrupa'nın en önemli erkek basketbol organizasyonunda 11 maç sonunda 9 galibiyetle lider durumdayız. Ligde ise en ciddi rakibimiz Anadolu Efes'i yenerek bu yıl da şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu gösterdik. Sezon uzun, hedefler çok büyük. Bu zorlu maratonda her gün bir sonraki maça odaklanıyoruz. Hedefler doğrultusunda adım adım ilerliyor, takım ve teknik heyetin katkısıyla taraftarlarımız ve iş ortaklarımızla beraber büyümeye devam ediyoruz. Bu sezon desteğini artıran Nersan Holding'e de teşekkür ediyoruz. İsimlerini formamızda taşımaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah zaferlere birlikte yürüyeceğiz."

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        BELGÜ: "HEDEFİMİZ HEM AVRUPA HEM DE TÜRKİYE'DE ŞAMPİYONLUK "

        Fenerbahçe Kulübü Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, geçen yıl yapılan anlaşmanın devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

        Fenerbahçe'nin amatör branşlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Belgü, "Nersan Holding'in forma kol yanında yer alan logoları bu sezon da yerinde olacak. Amatör branşlarda ülkemizi en üst düzeyde temsil eden bir kulübüz. Basketbolda hem kadınlar hem de erkeklerde Avrupa Ligi'ni kazanan tek kulübüz. Hedefimiz hem Avrupa hem de Türkiye'de şampiyonluk. Bu sezon başarıları inşallah hep birlikte kutlayacağız. Yarın Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Sarıyer Belediyespor ile oynayacağı maçta taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Nersan Holding Yönetim Kurulu Üyelerinden Burak Nergiz, Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu kaydederken, Begüm Nergiz Birben de sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

        İmzaların atılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.

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