Fenerbahçe'den TFF, VAR operatörü açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe'den TFF, VAR operatörü açıklaması

Fenerbahçe, TFF'nin VAR Operatörüne ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru ve akabindeki açıklamasına yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada TFF'nin attığı adımın memnuniyetle karşılandığı belirtildi

Fenerbahçe'den TFF, VAR operatörü açıklaması

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun bugün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklama ve ilgili açıklamada belirtilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapıldığı bilgisi geç kalınmış olmakla beraber, tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Türk futbolunda tüm dinamikleri ilgilendiren bu adım ve devamındaki gelişmelerin birebirde ciddiyetle takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Atılacak her türlü hukuki adıma gereken desteği sağlayacağımızı ifade ediyoruz.

Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamakla birlikte açıklamada belirtildiği şekliyle Hawk-Eye firmasının VAR operatörlerinin, göreve getirilirken detaylı geçmiş ve adli sicil taramalarının kendileri tarafından yapıldığı vurgusunun yeterli olmadığını düşünüyoruz.

Firma ve operatörleri ile ilgili bu incelemelerin en derin ayrıntısına kadar devletimizin ilgili kurumları ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılmasının da zaruri olduğunu vurgulamak isteriz.

Bununla birlikte, ulusal bir kanalda futbol yorumcusu olarak görev yapan Ahmet Çakar’ın ilk olarak 8 Kasım 2020’de dile getirdiği, “Faal bir hakemle konuştum. Hakemler Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar.” şeklindeki açıklamalarını 15 Şubat 2021, 8 Mart 2021 ve son olarak dün akşam 14 Mart 2021 tarihli yayınlarda ısrarla yinelemiştir.

Ahmet Çakar’ın iddialarını dile getirdiği sürecin hemen ardından kulübümüz 11 Aralık 2020 tarihinde TFF’ye gönderdiği mektup ile bu iddiaların araştırılması talebinde bulunmuş; gerekli iç denetim mekanizmasının başlatılarak sonuçların şeffaflıkla kamuoyuna duyurulmasını istemiştir.

Tüm Türkiye önünde açıkça ve kesin bir dille dile getirilen bu iddialara dair başvurumuz ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bugüne kadar hiçbir yanıt alınamamıştır.

Bugün bu açıklamaları ve kulübümüzün buna dair yaptığı başvuruyu bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu’na hatırlatıyor;

Yukarıda bahsi geçen iddiaların birbirinden bağımsız adımlar olmadığını bilerek, TFF’nin bu vahim duruma da aynı hassasiyetle yaklaşmasını beklediğimizi ve gerekli soruşturma ve incelemelerin de daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu’na düşen bu talebimiz karşısında, varsa 11 Aralık 2020’den bugüne kadar yapılmış soruşturma ve ulaşılmış bulgularla ilgili iddia konusu kişiler veya iddia sahibi kişi hakkında gerekli işlemleri yapmaktır. TFF’nin talep ettiğimiz şekilde iç denetim mekanizmalarını kullanmaması ve gerekli hukuki adımları atmaması karşısında kendi sorumluluğu doğacaktır.

TFF’nin tüm girişimlerinden bağımsız olarak, futbol endüstrisine milyarlarca liralık yatırım yapan, binlerce yatırımcısı olan halka açık bir şirket ve milyonlarca taraftara sahip kamu yararına bir dernek olarak, kulübümüze yönelik iddialara ilişkin bahsi geçen TV programındaki yorumların ihbar olarak kabul edilmesini ve Cumhuriyet Savcılarımızın gerekli hukuki adımları atması gerektiğini vurgulamak istiyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teknik direktör Turgay Altay'dan açıklamalar | Sakatlıkları engellemek, assist zone, golden zone, half space
FUTBOLFutbolda sakatlıkların sonuca etkileri!
Fenerbahçe'de golcüler sessiz! Beşiktaş ve Galatasaray fark attı - Spor haberleri
FUTBOLGolcüler sustu! Fark ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: Ali Koç ve Emre Belözoğlu bir araya geliyor! - FB haberleri
FUTBOLKritik buluşma
Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı yazar yorumları
FUTBOL"Rezalet"
Kasımpaşa - Konyaspor maçı CANLI YAYIN
FUTBOLKarşılaşma oynanıyor
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta kendini buldu
FUTBOLBeşiktaş'ta kendini buldu
Fenerbahçe'nin iç saha kabusu sürüyor!
FUTBOLKadıköy'ün hatırası kaldı!
Di Maria'ya soygun şoku! Oyundan çıktı
FUTBOLDi Maria'ya soygun şoku! Ailesi...
Pele, Ronaldo'nun gol rekoru kırdığını kabul etti
FUTBOLPele rekoru kabul etti!
MKE Ankaragücü'nde Hikmet Karaman'a güven sonsuz
FUTBOLMert'ten Karaman'a destek