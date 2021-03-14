Erol Bulut: Ofsayt olan pozisyonda gol yedik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut maçın ardından açıklamalar yaptı ve yedikleri ikinci golle ilgili konuştu. Bulut, Ayite'nin golü öncesinde ofsayt olduğunu belirtti. Bulut'un açıklamaları şöyle:

"Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde de maalesef rekor kırıyoruz"

"ÇİZGİLER BİZE FARKLI ÇEKİLİYOR"

"Maalesef bir kontrataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor"

"Şampiyonluk yarışında bir yara almış olduk ama saha içi ve saha dışında sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz"

"Önümüzde 10 maç var. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Haftaya Beşiktaş'a karşı oynayıp, 3 puanı alıp yolumuza devam etmeyi isteyeceğiz. Çalışarak, hatalarımızı düzelterek, rakiplerimizden puan almak tek çare"

BASIN TOPLANTISI

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, hiç istemedikleri, düşünmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.

Oyuna istedikleri gibi başladıklarını ve duran toptan bir gol bularak öne geçtiklerini dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Rakip, kalemize bir kez gelmezken kendi kalemize attığımız bir gol var. İkinci yarı, maçı kazanmak adına değişiklikler yaptık. İkili forvete döndük. Daha baskılı ve dikine oynayalım, dedik. Birkaç pozisyon da bulduk ama değerlendiremedik. Rakip kontrataktan, ofsayt olan bir pozisyondan gol buldu. Aleyhimize verilen bir karar. VAR'da nedense bugüne kadar bu çizgiler hep bizim aleyhimize oluyor. Bize bu pozisyon olsaydı emin olun ofsayt verilirdi. Türk futboluyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü söylediğim zaman yanlış konuşabilirim. Çoğu şeyin doğru gitmediğini biz sahada, taraftarlar ekranda hep birlikte yaşıyoruz. Bu şekilde zor."