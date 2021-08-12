Fenerbahçe, üretilen token satışları sonrası KAP'a yaptığı bildirimde 268.500.000 TL gelir elde ettiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler elde ettiği bu gelir ile yaklaşık 9 milyon Euro gibi bir rakamı transfer limitlerine yansıtabilecek.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir."