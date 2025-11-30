Fenerbahçe derbiye hazır!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıl. Taktiksel çalışmalarının ardından idman bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Bu antrenmanla derbi maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertiler, tesislerde kampa girdi.