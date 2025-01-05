Fenerbahçe evinde seriye bağladı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek evinde üst üste 5. maçını kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
Kanarya son lig maçında yaşadığı puan kaybının ardından evinde kazanma alışkanlığını sürdürdü. Ligin 10. haftasında Bodrum FK'yı 2-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler sonrasında sırasıyla Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Hatayspor maçlarından 3 puanla ayrıldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri iç sahada 7. galibiyetini elde ederken, tek puan kaybını Galatasaray'a (3-1) karşı yaşadı.
Fenerbahçe, iç sahada kazandığı müsabakaların 4'ünde kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler rakip filelere 19 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.
Jose Mourinho'nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken, gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.