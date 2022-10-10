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Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, ilk yarısında 2-1 yenik duruma düştüğü müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 5-4 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin aldığı 5 gollü galibiyeti değerlendirdi

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  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    MEHMET DEMİRKOL: ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇOK ŞEY!

    Takım boyunu uzun süre sonra ilk kez ayarlayamayınca iş Ümraniye maçına döndü. Fenerbahçe 3’lü oynarken 4’lüde olduğundan çok daha iyi bir savunma hattı oluşturuyor. Sadece ofsayta düşmemek değil, baskıyı manalı kılmak için. Dün bir de Lincoln sol bek olunca burada ortaya çıkan sorun büyüdü. Ayarı tutturamadı. Borini’nin İsmail üzerindeki amansız baskısı da bunda etkili oldu.

     
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    Bir de Altay var. İnsanları kurtarıcı, hatta zaman zaman mucize kaleci performanslarına alıştırınca vasat olmak dahi göze batar. Vasatın altına düşünce de psikolojik kırılmalar oluyor tabii. Yaptırdığı penaltı mental form durumu hakkında çok olumsuz şeyler söylüyor. Halbuki hatasını hemen unutmasıyla ünlüdür. Bu dramdan ve bunca olumsuzluktan 3 puanı hem de Batshuayi ile çıkarmak bir şampiyonluk adayı için çok şey. (FANATİK)
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    ERMAN TOROĞLU: BATSHUAYI DERS VERİYOR!

    Bir laf vardır; deli deliyi görünce çomağını saklarmış… Bu güzel laf. Dünkü maç başlıyor, F.Bahçe karşısında baskı yapan bir takım yani hücum pres. Seyircinin de etkisiyle bütün enerjisini hücumda kullanan bir takım. Aslında yaptıkları doğru ama dün Karagümrük bir çıktı aynı F.Bahçe gibi. O da hücum presle başladı. Yani ilk yarı olduğu gibi Rus ruletine döndü. Goller karşılıklı ilk yarıda…
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    F.Bahçe'nin yedek kulübesi geçen sene 49 tane gol atmış. Serdar Dursun 15, Batshuayi 14, Zajc 9, Rossi 6, Arda Güler 3, Serdar Aziz 2… Düşünebiliyor musunuz F.Bahçe'nin sahadaki ve kenardaki gücünü… Nitekim 90+5'te Batshuayi noktayı koyuyor. Geçen sene Beşiktaş'ta 14 gol atan Batshuayi, topları direkten dönen Batshuayi… Hani derler ya 'Kendin pişir kendin ye.' Batshuayi, Beşiktaş seyircisine ve yönetimine bu yıl ders vermeye devam edecek. (SABAH)
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    UĞUR MELEKE: PIRLO VE TAKIMI İYİ Kİ VAR

    Hep eğlence vadediyorlar, Süper Lig’de iyi ki varlar. Ama bu tip maçları kazanabilecek güçlü bir mantaliteleri henüz oluşmadı. Dün Fenerbahçe sallantılı bir performans sergiledi, Szalai bireysel hatalar yaptı. Altay gününde değildi. Ama maçın büyük bölümünde Fenerbahçeliler’in mağlup olacaklarını düşündüklerini sanmıyorum.
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    Bir Süper Lig klasiği olarak tarihe geçen bu epik maçı kazanan Fenerbahçe’nin en iyileri konsantrasyon abidesi Valencia ve İsmail’di. Crespo’yu da öne iten ve Portekizli’nin ofansif özelliklerini sergilemesini sağlayan İsmail’in çıkışı olağanüstü. Bu çizgisini korursa, Euro 2024 elemelerinde milli takımımızın en büyük kozlarından biri olacak. (HÜRRİYET)
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    ŞANSAL BÜYÜKA: MAÇ DEĞİL MACERA FİLMİ

    Maç değil sanki macera filmi izledik. Fenerbahçe beklenen oyununun gerisinde kalınca, Karagümrük öngörülenden daha iyi başlayınca “gol dolu” bir  başlangıç izledik. Üstelik bu başlangıç, bitime kadar devam etti. Özellikle başlangıçta çok şaşırtıcı olan iki görüntü vardı. Birincisi; Fenerbahçe savunmasının inanılmaz dağınıklığı ve adam kaçırması... İkincisi; Karagümrük’ün yürekli bir anlayışla önde Borini ve Kouassi ile deparlı oyunu...

     
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    Jorge Jesus büyük hoca, kabul... Ama büyük hoca diye her yaptığını doğru kabul etmek zorunda değiliz. Fenerbahçe bu maçta puan kaybetse, geri dörtlünün akıldışı hatalarından önce, Jorge Jesus’un inadına o puanları kaybetmiş olurdu. Jesus büyük hocasın, ama senden büyük “futbol” var. Futbolla bu kadar inatlaşma... (MİLLİYET)
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    AHMET ÇAKAR: CANER'İ ANLAYAMADIM

    F.Bahçe'nin en büyük problemi kolay gol yemek. Eğer şampiyonluğu kaybedecekse bunun baş sorumlusu da yenen basit goller olacak. Yoksa F.Bahçe'nin gol atma problemi yok. Dün 5 attılar, 3-4 tane daha atabilirlerdi. Batshuayi'ye F.Bahçe dua etmeli, tabii Caner'e de. Caner'i dün gece hiç anlayamadım. Çapraza atılan hiçbir tehlikeli pozisyon yokken, topun geldiğini görüyor ve elini uzatıp kesiyor.
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    Genç bir oyuncu yapsa, 'heyecanlandı da yaptı' diyeceğiz! Bu nasıl bir penaltı. Hele hele bitime birkaç dakika kala ancak futbola yeni başlamış bir sol bekin yapacağı gibi ofsaytı bozdu. Yanında adam yok! Batshuayi duruyor. 40 metreden belli ki top atılacak. Caner bir adım geri gitse Batshuayi ofsaytta kalacak. Ama Caner ne hikmetse bir adım öne çıkıp Batshuayi'yi ofsaytta bırakmıyor. Ofsaytı bozup arkasından da gol geliyor. Çok tuhaf. Caner deneyimindeki bir oyuncuya uymayacak hareketler bunlar. (SABAH)
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    MUSTAFA SAPMAZ: 89'DAN ESİNTİLER

    Final gibi bir maçtı. Alışıldık iç sahada ön alan baskısıyla başladı Fenerbahçe. Karşısında Kadıköy'de defansı önde kuran, orta alanda baskı yapan bir Karagümrük buldu. Fenerbahçeli futbolcuların geride bıraktığı boşlukları değerlendirmek isteyen Karagümrük, iki golü bu anlayışının yanı sıra sol bek oynayan Lincoln ile stoper Szalai'nin uyumsuzluğu sayesinde buldu.
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    Karagümrük, Kadıköy'de alkışlanacak bir baş kaldırı sergiledi. izleyen herkesin zevk aldığı maçın ortaya çıkmasında onların da payı vardı. Sezonun başından beri 1988-1989 sezonundan esintiler sergileyen Fenerbahçe, bu kez o esintiyi rüzgara çevirdi. Fenerbahçe tribünleri ligin dokuzuncu haftasında "şampiyon" tezahüratı yapıyorsa, bunun sebebi skorlar değil. Hatalarına, eksiklerine rağmen maçın hiçbir dakikasında maçı bırakmamasıdır. Batshuayi bu mücadelenin imzasını atarak kazandırdı. (AKŞAM)

     
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    ÖMER ÜRÜNDÜL: JORGE JESUS'UN ŞANSLI GECESİ

    Dün gece Kadıköy'de yüksek tempolu, bol aksiyonlu, bol gollü, seyir zevki üst düzey bir 90 dakika izledik. F.Bahçe, Crespo'nun güzel golüyle erken öne geçti. Ancak bu maça zihinsel olarak iyi hazırlanmış ve birçok kaliteli oyuncuya sahip Karagümrük, rakibin etkili takım presine olumlu tepki göstererek iyi pas yaparak, sahayı geniş kullanıyor, kora kor mücadele ediyordu. Sonra iki güzel golle öne geçtiler. Ondan sonra Valencia'nın şık golüyle ilk yarı berabere bitti.
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    Altay'da da düşüş devam ediyor. Jorge Jesus şanslı bir gece yaşadı... Öyle ki maç içinde yenen 4. golden sonra son zamanlarda hiç görev vermediği Serdar Dursun'dan dahi medet umdu. Herhalde bu maç üzerinde öz eleştiriler yapacaktır. Karagümrük iyi mücadele etti ama attıkları 4. golün moraliyle, 5. golü yemeleri takım savunmasındaki zaafların göstergesiydi. Ön plana çıkan bir numaralı ismi ise Borini idi. (SABAH)

     
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    ERCAN GÜVEN: JESUS'UN SINIR TANIMAYAN KAZANMA ARZUSU

    Fenerbahçe sadece yakaladığı zayıf rakiplerini ezmiyor Kadıköy’de… Bazen onları motive de ediyor. En şatafatlı devrinde Fenerbahçe’yi Kadıköy’de devirmek hocasından futbolcularına kadar kişisel futbol kariyerlerine yepyeni bir sayfa eklemek çünkü. Şimşekler çaktıran 5-4’lük sezonun maçına gelince… Yok yoktu; 32 kısım tekmili birden! Skoru, mücadelesi ile tarihi bir karşılaşmaydı.
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    Maçın bitmesine iki dakika kala Jesus sıra dışı bir hamle ile Serdar ve Batshuayi’yi  Valencia’nın yanına koydu, santraforları üçledi. Kazanmak istiyordu. Fenerbahçe’nin beşinci golünü atan Batshuayi ise attıran da Jesus’tu tabi. Büyük hocanın hamlesi de büyük oluyor sonuçta. (MİLLİYET)
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    GÜRCAN BİLGİÇ: NORMAL VE ENTERESAN

    Ve Karagümrük maçında yakalanan tempo ile devam ettiler. Dört gol attılar ki, Fenerbahçe'nin kadro – oyun gücüne baktığımızda iç sahada Karagümrük'e karşı normal… Ama rakip de rahat durmadı elbette. Fenerbahçe'nin seyirciyi stada çeken "gösterişinin" bir de faturası var. Bunu da ödediler… 
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    Kimse söylediğinin olabileceğini belki düşünmemişti ama, "1-0 yerine 5-4 kazanmayı yeğlerim" demişti Jesus. Bu da oldu. Seyredenleri duygu selinde dolaştıran "acayip" bir maçtı yaşananlar. Dört gol yiyen bir takımın, her an gol atabileceğini gördük bu maçta. 82'de 4-4 oldu. Eskiden olsa stat yıkılır, dün beşinci nasıl olacak diye seyrettik. Kadıköy'de "enteresan" şeyler oluyor. (FOTOMAÇ)
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    DENİZ ÇOBAN: KARAOĞLAN'DAN DOĞRU KARARLAR

    Atilla Karaoğlan kritik kararlar verdi. Yardıma ihtiyaç duyduğu dakikalarda VAR ekibi de yerinde yardımlar yaptı. Hakemin bazı faul, kart ve elle oynama hataları oldu. Ama bu hatalar oyunun gidişatını etkileyecek hatalar değildi. 60'da Caner’in eline gelen topta hakem Fenerbahçe lehine penaltı düdüğü çalarken yanılmadı.

     
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    64'te Altay’ın Borini'ye müdahalesi tartışmasız penaltıydı, Karaoğlan doğru karar verdi. 69. dakikada Valencia’nın şutunda, Lawrence’ın vücudundan açılan kolundan dönen topta, VAR yardımıyla verilen penaltı doğruydu. (FANATİK)
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    İLKER YAĞCIOĞLU: FENERBAHÇE NEFES NEFESE

    Oyunun balansının bozulmasının sebebi perşembe akşamı AEK karşısında olağanüstü bir performans sergileyen İsmail ve Crespo'nun fizik olarak yorgun olmalarıydı. O maçta hiç oynamayan Pedro ve İrfan son derece etkisiz oynadı. Bu durum da skora yansıdı.

     
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    Açıkçası Jesus'un stored de zaman zaman rotasyona gitmesi şart. Dün akşamki Szalai uzun zamandır görmediğimiz kadar kötüydü. Uçatma Batshuayi'nin golü tüm olumsuzlukları unutturdu ama Fenerbsahçe dün geceden ders almalı. (TAKVİM)
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    SERKAN AKCAN: SEVİNMELİ Mİ ÜZÜLMELİ Mİ 

    Kaleci Altay da en az Szalai kadar çok hata yaptığı bir geceyi geride bıraktı. Kalesine gelen 4 isabetli şut da gol oldu. Bu sezona Altay’ın formda başladığı söylenemez elbette. Kalesine gelen tüm isabetli şutlar gol oluyorsa o kalecinin şapkasını önüne alıp düşünmesi, nerede hata yaptığını bulmak için çaba sarfetmesi gerekir. Gelelim gecenin iyilerine.
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

    Valencia yaptığı hat-trick bir yana hücum aksiyonlarının tamamında yer alması, pozisyon sezgisi ve gol vuruş kalitesiyle diğer takım arkadaşlarından ayrıldı. Fatih Karagümrük’te ise Fabio Borini gecenin adamıydı. Santrforda Diagne’den kolay kolay vazgeçmeyen Pirlo, dün gece vatandaşı Borini’yi santrforda kullanarak maçın senaryosunu değiştirdi. (FANATİK)
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri
  • Son dakika: Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları! Mehmet Demirkol: Bir şampiyonluk adayı için... - Fenerbahçe haberleri

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