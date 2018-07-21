Fenerbahçe Feyenoord hazırlık maçı öncesi heyecan dorukta. Fenerbahçe taraftarı, yeni transfer olan oyuncuların performanslarını merak ediyorlar. Peki Fenerbahçe Feyenoord hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe, yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Sezonu İstanbul'da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre'de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ı ise 3-0'la geçti.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi dördüncü hazırlık maçını bugün saat 21.00'de Ülker Stadı'nda Feyenoord'la oynayacak. Maçın kanalı ise D-Smart 77. kanal.
KADIKÖY'DE İLK
Fenerbahçe'ye bu sezon dahil olan isimler, ilk kez Kadıköy'ün çimlerine ayak basacak. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, yeni transferler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu, Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli takımla ilk kez boy gösterecek.
BİLET SATIŞLARINDA ARTIŞ
Fenerbahçe'nin stadında yapacağı karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Satışa sunulan biletlere yoğun talep olduğu ve Ülker Stadı'nın tamamının dolmasının beklendiği öğrenildi.
VAN PERSİE ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, ayrılığından sonra ilk kez sarı-lacivertli takıma karşı mücadele edecek.
Geçen sezonun devre arasında Feyenoord'a transfer olan Van Persie, sarı-lacivertli takımda 2,5 sezon forma giymişti. Hollandalı futbolcu, attığı 36 golden çok yaşadığı sakatlıklar ve aldığı ücretle gündeme gelmiş, zaman zaman sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaşmıştı.
FENERBAHÇE MAÇA HAZIR
İsviçre kampını tamamlayarak İstanbul’a dönen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni sezon hazırlıklarının İsviçre ayağını tamamlayarak yurda dönen Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 10.30’da başladı. Dayanıklılık koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, yaptığı bu çalışmayla 21 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
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