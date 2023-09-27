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        Fenerbahçe FIBA Süper Kupa için parkeye çıkıyor

        Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:58
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        F.Bahçe Süper Kupa için parkeye çıkıyor
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        Basketbol Kadınlar Süper Kupa maçında (28 Eylül Perşembe) yarın Fenerbahçe Alagöz Holding ile Fransa ekibi LDLC ASVEL karşılaşacak.

        Fransa'nın Lyon şehrinde, geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu sarı-lacivertliler ile FIBA Avrupa Kupası galibi LDLC ASVEL'i karşı karşıya getirecek mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

        Fenerbahçe Alagöz Holding, 2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda kupayı ilk kez Türkiye'ye getirmeye çalışacak. Daha önce Galatasaray 2009 ve 2018, Yakın Doğu Üniversitesi ise 2017'de Süper Kupa maçlarını kaybetmişti.

        Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg 4 kezle Süper Kupa tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

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