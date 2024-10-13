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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Galatasaray kadın basketbol maçı canlı izle! Fenerbahçe Galatasaray kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe Galatasaray kadın basketbol maçı canlı izle! Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda?

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ligin 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk ediyor. Türk sporunun iki köklü rakibinin karşı karşıya geleceği maç, Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Peki Fenerbahçe Galatasaray kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Galatasaray kadın basketbol maçı canlı izle kanalı ve saati…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 15:27 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:27
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        Potada derbi günü geldi çattı. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. Haftasında bugün Türk sporunun iki köklü rakibi karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i ağırlıyor. Fenerbahçe Galatasaray kadın basketbol maçı canlı izle kanalı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, FB-GS kadın basketbol maçı saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

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        FENERBAHÇE GALATASARAY KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Opet Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı, 13 Ekim 2024 Pazar günü yani bugün oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

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        FENERBAHÇE GALATASARAY KADIN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ataşehir'deki Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Galatasaray kadın basketbol maçı, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE OPET - GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıdaki link aracılığıyla Fenerbahçe Opet Galatasaray Çağdaş Faktoring maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        5

        FENERBAHÇE OPET’TE SON DURUM

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne Botaş galibiyetiyle başladı. Ancak lige FIBA Kadınlar Süper Kupa ve EuroLeague Women maçları sebebiyle ara verdi.

        İkinci haftada rakibi Zonguldak Spor Basket 67’nin ligden çekilme kararı sonrası sarı lacivertliler, ikinci haftayı BAY geçti.

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        GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG’DE SON DURUM

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk 2 haftasında 2 galibiyet aldı. Sarı kırmızılılar, İlkem Yapı Tarsus Spor ve OGM Ormanspor’u mağlup etti.

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