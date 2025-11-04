Derbi heyecanı! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de gözler sezonun en kritik karşılaşmasına çevrildi. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ezeli rakipler, üç puan için sahaya çıkarken nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Peki dev derbi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig’de haftanın maçı için geri sayım başladı! Zirve yarışını doğrudan etkileyecek Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, futbolseverlerde büyük bir heyecan yarattı. Tribünlerde coşku, sahada ise kıyasıya rekabet yaşanacak. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği dev karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgisi futbol gündeminin en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde...
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilen 2025-2026 Trendyol Süper Lig fikstürüne göre, sezonun ilk Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Heyecan dolu karşılaşma Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.