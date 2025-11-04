Süper Lig’de haftanın maçı için geri sayım başladı! Zirve yarışını doğrudan etkileyecek Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, futbolseverlerde büyük bir heyecan yarattı. Tribünlerde coşku, sahada ise kıyasıya rekabet yaşanacak. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği dev karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgisi futbol gündeminin en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde...