Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye sayılı günler kala Fenerbahçe Galatasaray maçının biletlerinin satışa sunulacağı tarih merak konusu oldu. Bilet fiyatları ve biletlerin satışa sunulacağı tarih kadar Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihi de taraftarların gündeminde. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...