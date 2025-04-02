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        Haberler Bilgi Gündem Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası çeyrek final Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda? FB GS maçı muhtemel 11'i

        Kupada Fenerbahçe - Galatasaray derbisi! Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçında Galatasaray'ı konuk ediyor. İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek zorlu mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi karşılaşması öncesinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin maç saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye Kupası Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçının başlayacağı saat...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 18:28 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:10
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        Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede, normal sürede eşitlik bozulmama durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatmaların berabere bitmesi halinde maçın sonucunu penaltılar belirleyecek. Fenerbahçe-Galatasaray maçını kazanan takım, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası çeyrek final Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda?" İşte FB GS maçı muhtemel 11'leri...

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        FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe - Galatasaray maçı 2 Nisan Çarşamba (bugün) 20.45'te oynanacak.

        FENERBAHÇE- GALATASARAY CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN

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        FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Türkiye Kupası çeyrek final maçı ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.

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        ZTK ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Fenerbahçe ile Galatasaray, bu turnuvada 1988-1989 sezonundan bu yana toplam 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 6 galibiyetle öne çıkarken, Fenerbahçe 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette sarı-kırmızılılar, kupa maçlarında üstünlük sağlamayı başardı.

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        Rekabette 30 yılı kapsayan son 64 Süper Lig, 11 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, maçında ilk golü atan takım sadece 6 kez mağlup oldu.

        Söz konusu dönemde Galatasaray, ilk golü attığı 23 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 26 karşılaşmayı kazandı.

        İki takım arasında yapılan son 80 resmi müsabakanın 12'si gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 8'inde ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

        Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

        İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da 22 Mart 2006 tarihinde ilk golü attığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibe 3-2 mağlup olmuştu.

        Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 80 resmi müsabakanın 13'ü golsüz eşitlikle sona erdi.

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        MUHTEMEL 11'LER

        FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, İsmail, Kostic, Szymanski, En Nesyri, Dzeko

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        GALATASARAY: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

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