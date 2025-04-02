Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Fenerbahçe- Galatasaray derbisi hangi kanalda?

ZTK ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, bu turnuvada 1988-1989 sezonundan bu yana toplam 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 6 galibiyetle öne çıkarken, Fenerbahçe 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette sarı-kırmızılılar, kupa maçlarında üstünlük sağlamayı başardı.