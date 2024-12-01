Fenerbahçe-Gaziantep maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler Gaziantep FK karşısında galip gelip zirve takibini sürdürme hedefinde. Gaziantep ise Fenerbahçe maçında puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...