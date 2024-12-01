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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi, şifresiz mi? İşte FB muhtemel 11'i

        Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK 'yı ağırlıyor. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının tarihi ve maç saati taraftarların gündemindeki yerini aldı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ligde, 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 29 puan topladı. Peki, "Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Gaziantep maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 18:13 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:10
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        Fenerbahçe-Gaziantep maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler Gaziantep FK karşısında galip gelip zirve takibini sürdürme hedefinde. Gaziantep ise Fenerbahçe maçında puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Gaziantep FK maçı 2 Aralık Pazar günü saat 20.00’de oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE - GAZİANTEP MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

        Fenerbahçe ve Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyi Alper Akarsu yönetirken yardımcılıklarını ise İbrahim Bozbey ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

        5

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        6

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri

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