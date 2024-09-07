Fenerbahçe, genç futbolcusu Omar Fayedi Beerschot Kulübüne kiraladı
Fenerbahçe, 21 yaşındaki stoper Omar Fayed'i Belçika temsilcisi Beerschot'a kiraladı.
Giriş: 07.09.2024 - 16:09 Güncelleme: 07.09.2024 - 16:09
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Omar Fayed, kiralık olarak Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." denildi.
Mısırlı futbolcu, geçen sezonu da Sırbistan ekibi Novi Pazar'da kiralık olarak geçirmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ