Fenerbahçe, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler 24 yaşındaki file bekçisini satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:
"İrfan Can Eğribayat’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; formamızla başarılar diliyoruz"
YORUMLAR