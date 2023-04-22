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Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Lig ve kupada üst üste aldığı galibiyetlerle moral bulan sarı lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İşte, zorlu Fenerbahçe İstanbulspor maçına ilişkin ayrıntılar...

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  • Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Lig'de 31. haftanın kapanışı Fenerbahçe İstanbulspor maçıyla yapılacak. İşte, zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren Fenerbahçe İstanbulspor karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kuruluşu ve her iki takımın muhtemel ilk 11'ine ilişkin tüm bilgiler...
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Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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