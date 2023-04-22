Süper Lig'de 31. haftanın kapanışı Fenerbahçe İstanbulspor maçıyla yapılacak. İşte, zirveyi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren Fenerbahçe İstanbulspor karşılaşmasının başlama saati, yayıncı kuruluşu ve her iki takımın muhtemel ilk 11'ine ilişkin tüm bilgiler...