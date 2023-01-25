Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, zirvedeki yerini korudu

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague Women 11. hafta maçında Virtus Segafredo Bologna’yı 95-73 mağlup ederek, üst üste 9. galibiyetine imza attı ve zirvedeki yerini korudu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, zirvedeki yerini korudu
İHA

Sarı-lacivertli ekip, Metro Enerji Salonu’nda İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı konuk etti. Çekişmeyi başlayan mücadelenin ilk periyodunu 22-19 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına da 46-32 üstün girdi. Üçünü periyotta da rakibi karşısında 67-56'lık üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, salondan 95-73 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş transfer gündemi! Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!
FUTBOL Beşiktaş'ta hedef orta saha transferi!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Borini savaşı!
FUTBOL Devlerin Borini savaşı!
Cenk Özkacar'ın önceliği Avrupa'da kalmak
FUTBOL Cenk Özkacar'ın önceliği Avrupa
Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Oosterwolde transferinde sona yaklaştı!
FUTBOL Transferde sona yaklaştı!
Galatasaraylı Haris Seferovic'e İtalya'dan bir talip daha!
FUTBOL İtalya 'sefer'i!
Galatasaray'a Morutan piyangosu! Pisa'dan flaş teklif
FUTBOL Cimbom'a piyango!
Beşiktaş'tan Dmitri Barinov'a yeni teklif!
FUTBOL Kartal'dan yeni teklif!
Beşiktaş'a Almanya'dan genç isim: Alexis Tibidi...
FUTBOL Beşiktaş'a Almanya'dan genç isim!
Fenerbahçe'den TSYD'ye cevap!
FUTBOL Fenerbahçe'den TSYD'ye cevap!
Adana Demirspor Bakayoko transferini bitirdi!
FUTBOL Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.