İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.

Bu arada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da kafile ile geldiği görüldü.

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